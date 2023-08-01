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Капсулу времени заложат в день 100-летия Аромашевского района

Общество, 11:51 25 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капсулу времени заложат в парке культуры и отдыха в Аромашевском районе 26 августа. Закладка пройдет в рамках празднования 100-летнего юбилея муниципалитета, сообщают организаторы.

Гостей праздника также ждут конные скачки, которые пройдут на лыжной базе "Метелица". На стадионе "Олимпийский" выступят национальные коллективы, фольклорный ансамбль "Росстань", фолк-группа "Цветень", ансамбль цыганской песни "Милай", рок-группа "САМИ".

Также гостей мероприятия ждут силовое шоу и турнир "Богатырские забавы", соревнования по пляжному волейболу, мастер-класс по городошному спорту, файер шоу и другое.

Возрастное ограничение: 0+

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