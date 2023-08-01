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Более трех тысяч пациентов обследовались на новом цифровом рентгене в Увате

Общество, 16:48 25 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

3 тыс. 382 пациентов прошли обследование благодаря новым рентгенологическим установкам в Областной больнице № 20 с. Уват. Врачи выявили 199 патологий органов дыхания. Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями взяты на контроль и получают необходимое лечение, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Новый цифровой рентген заметно изменил условия работы медицинского персонала. Если ранее на одного пациента тратилось в среднем 20-30 минут (при аналоговом варианте), то сейчас 5-10 минут - и пациент обследован", - сказала главная медсестра больницы Наталья Сапожникова.

Две рентгенологические установки поступили в больницу в 2022 году. Новые аппараты имеют широкие возможности качества и обработки снимков, позволяют записывать изображения на внешние носители. Стало доступным и дистанционное описание снимков врачами рентгенологами. Есть возможность передачи данных изображений в единую радиационную систему региона, что позволяет качественно диагностировать заболевание.

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# рентген-аппарат

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