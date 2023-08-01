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В тюменской поликлинике тестируют сервис "Персональный медицинский ассистент"

Общество, 17:43 25 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервис "Персональный медицинский ассистент" тестируют пациенты поликлиники №5 Тюмени. Его разработали специалисты кафедры общественного здоровья и здравоохранения Тюменского медицинского университета и студенты вуза.

Электронный помощник представляет собой чат – бот на базе популярного мессенджера, который выполняет функции навигатора, сообщает ТМУ.

"С помощью сервиса пациенты узнают, какие виды медицинских услуг и на каких условиях можно получить в поликлинике №5, как правильно подготовиться к инструментальным исследованиям и сдаче лабораторных анализов. Один из самых популярных запросов – как получить справку в детский сад и школу, а также для занятий спортом. Они получают готовый алгоритм действий и сразу могут познакомиться с расписанием работы нужного специалиста", - рассказал один из разработчиков, врач-педиатр, аспирант ТМУ Артур Смилянин.

Весной 2023 года в контрольную группу, тестирующую работу чат-бота, включили 90 пациентов поликлиники №5. Со временем к ней присоединились еще около 300 человек. Почти 80 % пользователей дали положительную оценку персональному медицинскому ассистенту. Остальные считают, что его функционал требует доработки. Планируется, что осенью этого года доступ к сервису получат все пациенты поликлиники.

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# поликлиника , Тюменский медицинский университет

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