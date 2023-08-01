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Ехавшую по встречной на иномарке 22-летнюю тюменку привлекли к ответственности

Общество, 18:32 25 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

К административной ответственности привлекли в Тюмени 22-летнюю девушку на автомобиле Toyota Camry. Тюменка грубо нарушила ПДД на улице Моторостроителей.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на видео, попавшем в интернет, девушка на иномарке двигается по полосе встречного движения. Личность водителя установили.

Девушка полностью признала свою вину и пояснила свои опасные действия на дороге спешкой. Как уточнили автоинспекторы, в отношении нее составлен административный материал.

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# ГИБДД , нарушение , ПДД

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