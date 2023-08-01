Ехавшую по встречной на иномарке 22-летнюю тюменку привлекли к ответственности
Общество, 18:32 25 августа 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
К административной ответственности привлекли в Тюмени 22-летнюю девушку на автомобиле Toyota Camry. Тюменка грубо нарушила ПДД на улице Моторостроителей.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на видео, попавшем в интернет, девушка на иномарке двигается по полосе встречного движения. Личность водителя установили.
Девушка полностью признала свою вину и пояснила свои опасные действия на дороге спешкой. Как уточнили автоинспекторы, в отношении нее составлен административный материал.