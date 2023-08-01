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Играть на старинных инструментах и расписывать шопперы научили тюменских педагогов на фестивале

Общество, 21:20 25 августа 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Областной педагогический форум "Призвание-2023" завершился в Тюмени. Фестиваль "Рябиновые встречи" стал его финальным событием.

Для участников прошли мастер-классы по танцам, игре на старинных музыкальных инструментах, составлению бутоньерок и букетов, расписыванию шопперов, украшению магнитов с видами Тюмени.

Как пояснила художественный руководитель ДТиС "Пионер" Ирина Голубева, на форум приехали педагоги и руководители образовательных организаций Тюменской области. Также гостями стали школьники из Мариуполя, сообщает инфоцентр правительства региона.

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