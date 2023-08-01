Тюменец едва не лишился руки при работе с болгаркой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец обратился в приемное отделение Областной клинической больницы с травмой, полученной на даче. При неосторожной работе с болгаркой диск от нее прошел буквально до середины ладони.

У мужчины был неполный отрыв большого пальца правой руки открытым переломом пястной кости, повреждением сухожилий сгибателей и разгибателей и пальцевых нервов. Врачам удалось восстановить все анатомические структуры, пациента выписали для послеоперационной реабилитации.

На случай экстренной ситуации хирурги напоминают: важно правильно транспортировать отчлененную конечность в больницу. Необходимо завернуть палец в чистую ткань, затем положить в целлофановый пакет, этот пакет завернуть в другой, а между ними налить воду со льдом, сообщает tmn.aif.ru.