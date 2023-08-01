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Врач призвал тюменцев быть осторожными при копке картофеля

Общество, 14:33 26 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как не заработать грыжу при копке картофеля, рассказал руководитель службы экстренной помощи ОКБ №2 Антон Терехин. Медик напоминает, главное — в спешке не навредить здоровью.

При копке картофеля неизбежно напрягается брюшная стенка, что служит предпосылкой для грыжи живота — выхождения внутренних органов вместе с окружающими их тканями за пределы анатомического положения. Такое может случиться независимо от возраста и состояния здоровья. Даже если грыжа не болит и не вызывает дискомфорт, она в любой момент может ущемиться и привести к некрозу внутренних органов, кишечной непроходимости, перитониту".

Чтобы минимизировать риск появления грыжи, перед началом работ на огороде нужно размяться, как перед тренировкой, разогреть мышцы помогут обычные махи руками-ногами, наклоны вперёд-назад. Переносить ведра с картошкой или другие тяжести правильно: сгибать колени, а не спину, и держать спину прямой.

Используйте вилы или лопату с длинной ручкой, чтобы снизить нагрузку на спину и брюшную стенку. Регулярно делать перерывы на отдых во избежание перенапряжения мышц и травм на этом фоне.

Тем, у кого грыжа уже есть, нужно быть особенно осторожными. Либо отказаться от тяжелых нагрузок вовсе, либо подстраховаться специальными бандажами, пишет "КП-Тюмень".

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