Количество нарядов ДПС увеличили на трассах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мероприятие "Дорога домой" на трассах Тюменской области проводит Госавтоинспекция региона. Водителей призывают быть внимательными на дороге и своевременно делать остановки для отдыха в дальних поездках.

К началу нового учебного года из отпусков массово возвращаются жители северных регионов. Увеличена плотность нарядов ДПС на трассах региона, в Уватском районе несут службу дополнительные автопатрули спецвзвода полка ДПС.

С представителями дорожных организаций, медицинскими работниками и волонтерами автоинспекторы проводят с водителями разъяснительную работу, информируют об аварийно-опасных участках дорог, оценивают состояние здоровья и рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха.

В этом году особо сложная ситуация с аварийность сложилась на федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, где только в августе в 11 ДТП погибли 13 человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.