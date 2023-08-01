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Площадка для воркаута с лыжероллерной трассой обустроена в ялуторовском селе

Общество, 12:15 26 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадка для занятий воркаутом дополнила спортивный кластер, сформированный в с. Памятное Ялуторовского района.

Как рассказал руководитель местной спортивной школы Владимир Черкасов, ежедневно здесь собираются для занятий спортом от 40 до 50 человек, от школьников до представителей старшего поколения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ходе рабочей поездки в преддверии столетия со дня образования Ялуторовского района спортивный объект осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Владимира Черкасова, помимо уличных тренажеров площадка снабжена лыжероллерной трассой, а установленное освещение позволяет любителям спорта заниматься в любое время суток.

Николай Ступников

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# воркаут , спортивные объекты

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