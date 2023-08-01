Площадка для воркаута с лыжероллерной трассой обустроена в ялуторовском селе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадка для занятий воркаутом дополнила спортивный кластер, сформированный в с. Памятное Ялуторовского района.

Как рассказал руководитель местной спортивной школы Владимир Черкасов, ежедневно здесь собираются для занятий спортом от 40 до 50 человек, от школьников до представителей старшего поколения.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ходе рабочей поездки в преддверии столетия со дня образования Ялуторовского района спортивный объект осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Владимира Черкасова, помимо уличных тренажеров площадка снабжена лыжероллерной трассой, а установленное освещение позволяет любителям спорта заниматься в любое время суток.

Николай Ступников