Площадка для воркаута с лыжероллерной трассой обустроена в ялуторовском селе
Площадка для занятий воркаутом дополнила спортивный кластер, сформированный в с. Памятное Ялуторовского района.
Как рассказал руководитель местной спортивной школы Владимир Черкасов, ежедневно здесь собираются для занятий спортом от 40 до 50 человек, от школьников до представителей старшего поколения.
В ходе рабочей поездки в преддверии столетия со дня образования Ялуторовского района спортивный объект осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.
По словам Владимира Черкасова, помимо уличных тренажеров площадка снабжена лыжероллерной трассой, а установленное освещение позволяет любителям спорта заниматься в любое время суток.
Николай Ступников