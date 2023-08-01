Многоквартирный дом в Аромашево с квартирами для медиков сдадут до конца года

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Многоквартирный дом, в котором получат квартиры дети-сироты и врачи, планируют сдать с опережением — до конца 2023 года. Ход строительства проинспектировал глава региона Александр Моор.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, подрядчик возвел стены, выполнил работы по устройству стропильной системы, проводит монтаж кровли. Внутри дома выполнены работы по установке окон, черновая отделка, ведутся монтаж электропроводки и сантехнические работы.

В строящемся здании из 26 квартир для детей-сирот предназначены 17, еще 4 — для медицинских работников.