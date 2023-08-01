  • 26 августа 202326.08.2023суббота
  • USD94,7117
    EUR102,2586
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Многоквартирный дом в Аромашево с квартирами для медиков сдадут до конца года

Общество, 16:01 26 августа 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Многоквартирный дом, в котором получат квартиры дети-сироты и врачи, планируют сдать с опережением — до конца 2023 года. Ход строительства проинспектировал глава региона Александр Моор.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, подрядчик возвел стены, выполнил работы по устройству стропильной системы, проводит монтаж кровли. Внутри дома выполнены работы по установке окон, черновая отделка, ведутся монтаж электропроводки и сантехнические работы.

В строящемся здании из 26 квартир для детей-сирот предназначены 17, еще 4 — для медицинских работников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# врачи , дети-сироты , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 26.08.2023Многоквартирный дом в Аромашево с квартирами для медиков сдадут до конца года
15:15 26.08.2023Спасти рыб от разливов нефтепродуктов помогут исследования тюменских ученых
15:01 26.08.2023Межрегиональный форум для молодых людей с инвалидностью пройдет в Тюмени
14:33 26.08.2023Врач призвал тюменцев быть осторожными при копке картофеля