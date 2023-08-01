Вышитую карту Тюменской области представили на фестивале в Чебоксарах

| Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте | Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте

Оригинальность вышитой карты Тюменской области отметили на фестивале "Вышитая Россия" в Чебоксарах. Свое произведение с югом региона и автономными округами мастерицы представили на суд экспертов, сообщает Дом национальных культур и ремёсел Ишима.

Всего на фестиваль свои работы привезли 130 мастеров из 70 регионов России. Уникальные полотна рукодельницы выполнили в различной технике. Для этого они использовали, например, и мех, и бисер, и аппликации из янтаря, и даже рыбью кожу.

Карта Тюменской области привлекла всеобщее внимание оригинальностью исполнения, многообразием технологий. Многие посетители возвращались к тюменской вышивке по нескольку раз. Одна из инициаторов вышитой карты - Ирина Тарасенко из Ишима провела мастер-класс "Тюменский цветок" - по ковровой вышивке.