В Тобольске при пожаре в частном доме погибли два человека
Происшествия, 10:18 27 августа 2023
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Два человека погибли в пожаре в Тобольске 27 августа. Вызов поступил в первом часу ночи, сообщает МЧС России по Тюменской области.
"По сообщению пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина. На место происшествия привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области", - уточнили в ведомстве.
Пожар был ликвидирован на общей площади 56 кв. м.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
Видео ГУ МЧС России по Тюменской области.