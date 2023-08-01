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В Тобольске при пожаре в частном доме погибли два человека

Происшествия, 10:18 27 августа 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли в пожаре в Тобольске 27 августа. Вызов поступил в первом часу ночи, сообщает МЧС России по Тюменской области.

"По сообщению пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина. На место происшествия привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области", - уточнили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован на общей площади 56 кв. м.

В настоящее время причина пожара устанавливается.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Тобольск

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