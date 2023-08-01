В Тюменской области школьный этап ВсОШ начнется с 12 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) стартует в Тюменской области с 12 сентября. Он пройдет по 24 предметам на технологической платформе образовательного центра "Сириус", сообщает региональный центр "Новое поколение".

Практические туры по технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности проводятся по единым заданиям без использования образовательной платформы ОЦ "Сириус".

В первый день, 12 сентября, школьникам предложат задания по экономике, 13 сентября - по экологии. Английский язык - 14 сентября, физическая культура (теория) - 15 сентября.

Уже сейчас можно подать заявку на участие в олимпиаде на сайте регионального центра "Новое поколение". Но сначала необходимо зарегистрироваться на платформе РЦ "Новое поколение".