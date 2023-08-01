Тюменские поисковики нашли останки двух красноармейцев

| Фото: управления стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Сводный поисковый отряд "Десант памяти" обнаружил останки двух бойцов Красной армии в рамках XXV Международной учебно-тренировочной Вахты памяти, которая проходила на территории Темкинского района Смоленской области. Отметим, что в состав "Десанта памяти" вошли бойцы поискового отряда "Тюмень-ТюмГУ", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Имя одного из найденных красноармейцев установлено по вкладышу солдатского медальона. Челухаев Пётр Степанович был рожден в 1919 году в Беловского районе нынешней Кемеровской области. Благодаря помощи регионального отделения "Поискового движения России" в Кемеровской области, поисковики оперативно смогли найти внучатого племянника Петра Челухаева. Родственники приняли решение перезахоронить останки защитника Отечества на малой Родине.

Студенты также прошли образовательную программу "Школа поисковика". Специалисты Областного поискового центра им. Артура Ольховского рассказали об основах реставрации, археологии в полевых работах и информационном сопровождении деятельности поисковых отрядов.