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Тюменские поисковики нашли останки двух красноармейцев

Общество, 17:20 28 августа 2023

управления стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Сводный поисковый отряд "Десант памяти" обнаружил останки двух бойцов Красной армии в рамках XXV Международной учебно-тренировочной Вахты памяти, которая проходила на территории Темкинского района Смоленской области. Отметим, что в состав "Десанта памяти" вошли бойцы поискового отряда "Тюмень-ТюмГУ", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Имя одного из найденных красноармейцев установлено по вкладышу солдатского медальона. Челухаев Пётр Степанович был рожден в 1919 году в Беловского районе нынешней Кемеровской области. Благодаря помощи регионального отделения "Поискового движения России" в Кемеровской области, поисковики оперативно смогли найти внучатого племянника Петра Челухаева. Родственники приняли решение перезахоронить останки защитника Отечества на малой Родине.

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Студенты также прошли образовательную программу "Школа поисковика". Специалисты Областного поискового центра им. Артура Ольховского рассказали об основах реставрации, археологии в полевых работах и информационном сопровождении деятельности поисковых отрядов.

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# Вахта памяти , ТюмГУ , тюменские поисковики

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