Реконструкция увеличит пропускную мощность Рощино в Тюмени в три раза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадь тюменского аэропорта Рощино, благодаря реконструкции, увеличится почти вдвое, а пропускная мощность — в три. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в новом выпуске цикла "Взлетная полоса. Аэропорты России" на телеканале "ОТР".

"В этом году мы точно перешагнем рубеж в два с половиной миллиона пассажиров. Такими темпами очень скоро упремся в предел пропускной способности действующего аэровокзала. Вопрос о его расширении и реконструкции возник три-четыре года назад, по большему счету, после проведения его первой реконструкции", — сказал Александр Моор.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса проходит в три этапа. Строительство нового терминала площадью 18 тыс. квадратных метров стартовало в июне 2023 года. Первый этап продлится до декабря 2024 года. Завершить реконструкцию планируется до 2027 года.

Глава региона отметил, что стройка идет бойко. "Каждый раз, когда приезжаешь, появляется что-то новое. Потребуется не просто пристроить рядом еще одно здание, а также провести большую реконструкцию действующего аэровокзала без остановки", — добавил он.

Внешний вид воздушной гавани изменится полностью, сказал губернатор. Вместо 15 стоек регистрации будет 39. Дополнительно поставят два новых телескопических трапа. Это позволит спокойно обслуживать четыре-пять миллионов пассажиров в год, уверен генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.

Датой основания аэропорта считается 15 мая 1968 года в период активного освоения Севера. Поскольку тогда не было автомобильных и железных дорог в этот край, то воздушный был способом быстро доставить людей и грузы. "Тюменский аэропорт тогда стал воздушными воротами Западной Сибири. И сегодня он остается таким региональным хабом, теперь уже связывающим не только северные города с Тюменью. Есть много межрегиональных рейсов", — добавил Александр Моор.

Из Тюмени, минуя московский аэроузел, можно улететь в Самару, Казань, Новосибирск, Уфу, Томск. Есть более 10 рейсов из Тюмени напрямую за границу.

Сейчас площадь терминалов увеличена до 27 тыс. квадратных метров. Здесь могут обслуживать до 600 пассажиров в час.

В 2019 году аэропорту Рощино присвоили имя ученого Дмитрия Менделеева. "Делается все, чтобы аэропорт был интересен тем, кто приезжает в город", — отметила инженер аэродромной службы Светлана Гусева.

В фильме от телеканала "ОТР" рассказывают об истории, развитии, реконструкции аэровокзала и аэродрома. Зрители могут узнать о том, как налажена работа сотрудников воздушной гавани, о бортовом питании.

Инна Пахомова