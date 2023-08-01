Регистрация на фестиваль любителей туризма "Лес" продлится до 8 сентября

| Фото: группа "Департамент спорта Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент спорта Тюменской области" ВКонтакте

Второй областной туристско-краеведческий фестиваль "Лес" состоится на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (ул. Червишевский тракт, 18 км, ст. 29) 9 и 10 сентября. Регистрация для индивидуального участия и семей продлится до 8 сентября.

Участников ждут мастер-классы по туризму, ориентированию на местности и выживанию в лесу. Запланированы походы выходного дня по маршрутам у территории Припышминского бора "Лесная тропа" на расстояния 2,5 км, 11 км и 16 км. Еще один маршрут — доступная тропа для лиц с ОВЗ и инвалидностью протяженностью не более 3 км.

Для участия необходима регистрация по ссылке.