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Регистрация на фестиваль любителей туризма "Лес" продлится до 8 сентября

Общество, 08:14 30 августа 2023

группа "Департамент спорта Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент спорта Тюменской области" ВКонтакте

Второй областной туристско-краеведческий фестиваль "Лес" состоится на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (ул. Червишевский тракт, 18 км, ст. 29) 9 и 10 сентября. Регистрация для индивидуального участия и семей продлится до 8 сентября.

Участников ждут мастер-классы по туризму, ориентированию на местности и выживанию в лесу. Запланированы походы выходного дня по маршрутам у территории Припышминского бора "Лесная тропа" на расстояния 2,5 км, 11 км и 16 км. Еще один маршрут — доступная тропа для лиц с ОВЗ и инвалидностью протяженностью не более 3 км.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

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