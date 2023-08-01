Жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники начали представляться сотрудниками сразу двух госструктур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. О новой схеме мошенничества предупреждают специалисты ВТБ.

"Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником Госуслуг и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом "лично в Центробанке" и соединяет якобы с сотрудником регулятора. Лжесотрудники обещают разместить средства на "безопасном" счете и даже предоставить кешбэк с накоплений", - сообщает пресс-служба банка.

Далее клиента просят пройти проверку персональных данных, после чего - сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.

Новая схема, по словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, относится к так называемой "социальной инженерии", когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников.

"Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни Госуслуги, ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем", – сообщил Никита Чугунов.