  • 29 августа 202329.08.2023вторник
  • USD95,4717
    EUR103,2434
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества

Общество, 18:31 28 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники начали представляться сотрудниками сразу двух госструктур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. О новой схеме мошенничества предупреждают специалисты ВТБ.

"Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником Госуслуг и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом "лично в Центробанке" и соединяет якобы с сотрудником регулятора. Лжесотрудники обещают разместить средства на "безопасном" счете и даже предоставить кешбэк с накоплений", - сообщает пресс-служба банка.

Далее клиента просят пройти проверку персональных данных, после чего - сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.

Новая схема, по словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, относится к так называемой "социальной инженерии", когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников.

"Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни Госуслуги, ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем", – сообщил Никита Чугунов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 28.08.2023Учения по действиям при ЧС проведут в учреждениях образования Тюменской области
18:45 28.08.2023Ночь кино: 12 тысяч жителей Тюменской области увидели фильмы совершенно бесплатно
18:31 28.08.2023Жителей Тюменской области предупредили о новой схеме мошенничества
18:16 28.08.2023Тюменка заснула у костра и получила 15 % ожогов