Робот помогает специалистам искать дефекты на тюменских тепломагистралях

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Ежегодно УСТЭК обследует городские тепломагистрали с помощью робота, этот помощник определяет фактическое состояние трубопровода и выявляет изношенность городских сетей.

Робота погружают в канал через технологический разрез, при перемещении внутри трубы он помогает обнаружить дефекты визуальным и магнитным обследованиям.

Такая диагностика отличается высокой точностью в определении утончений металла трубопроводов, которые могут привести к авариям в отопительный период.

За час комплекс обследует примерно 20-40 м трубы, общее время диагностики зависит от протяженности участка и диаметра трубопровода. При обнаружении дефектов информация поступает в онлайн-режиме на пункт оператора.

Участок протяженностью 245 м в районе улиц Грибоедова – Запольная при помощи робота обследовали 22 августа на заключительном этапе внутритрубной диагностики.

За летнюю ремонтную кампанию при помощи робота уже были обследованы участки на улицах Пермякова, Одесской, Максима Горького и в районе Харьковской.

Диагностика помогла обнаружить критические утончения металла стенки трубопроводов и технологические повреждения на одном из участков, и оперативно устранить их.