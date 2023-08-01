Тюменка заснула у костра и получила 15 % ожогов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27-летняя тюменка уснула возле костра. Одежда сгорела и оплавилась, прилипла к спине и рукам. Она получила ожоги на 15 % площади тела, сообщает Станции скорой медицинской помощи Тюменской области.

Бригада скорой помощи наложила противоожоговые повязки и обезболила раны в области поясницы, обеих кистей и правого локтя. После пострадавшую доставили в Областную клиническую больницу № 1.

"Первое, что нужно сделать, если на пострадавшем загорелась одежда, – быстро сбить пламя водой, снять горящую одежду или укрыть пострадавшего любой плотной тканью. Затем вызвать скорую медицинскую помощь, а ожоговую поверхность охладить", - говорят медики.

При ожогах нельзя отрывать одежду, прилипшую к ожогу, самостоятельно очищать ожоговую рану, вскрывать и прокалывать пузыри. Также не желательно наносить мази, кремы, масло, сметану, спирт, зубную пасту и прочее: они удерживают тепло и увеличивают площадь и глубину повреждения, увеличивают риск инфицирования раны.