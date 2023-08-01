Ночь кино: 12 тысяч жителей Тюменской области увидели фильмы совершенно бесплатно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытые показы прошли на 69 площадках учреждений культуры Тюменской области во время акции "Ночь кино", 26 августа. Киносеансы посетили 12 тысяч зрителей, сообщает региональный департамент культуры.

К акции присоединились семь кинозалов, открытых благодаря национальному проекту "Культура" - "Юность" в Голышманово, "Ермак" в Омутинском, "Сибирь" в Нижней Тавде, "Пеликан" в Сладково, "Родонит" в Боровском, "Родник" в Успенке и кинозал при доме культуры в Упорово.

Жители сёл увидели на большом экране главные премьеры года: семейную комедию "Чебурашка", драму "Вызов" и историческую драму "Праведник".

"Сотрудники кинозалов получили от зрителей самые хорошие отзывы. К примеру, в Тюменском районе люди благодарили "за отлично проведенный вечер и возможность посмотреть фильмы бесплатно". А в Омутинском районе всем залом пели финальную песню из "Чебурашки" и аплодировали во время титров. Многие хотели бы, чтобы подобные акции проходили чаще", - рассказали в профильном ведомстве.