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Международная платежная система Kwikpay включена в реестр Центробанка РФ

Экономика, 13:08 29 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая международная платежная система денежных переводов Kwikpay внесена в реестр операторов платежных систем Банка России. Благодаря данной системе переводы можно совершать с помощью мобильного приложения в 37 стран.

Операции доступны между отправителями и получателями денежных средств стран СНГ, ЕС и Азии. В списке значатся Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Беларусь, Эстония, Финляндия, Германия, Турция, Вьетнам и другие. Предусмотрены и внутрироссийские транзакции.

Для отправки переводов подходят карты "МИР", Visa, Mastercard. При этом важно знать, что приложение не работает в магазинах Google Play и AppStore.

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# платежи , Центробанк

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