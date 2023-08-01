Международная платежная система Kwikpay включена в реестр Центробанка РФ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая международная платежная система денежных переводов Kwikpay внесена в реестр операторов платежных систем Банка России. Благодаря данной системе переводы можно совершать с помощью мобильного приложения в 37 стран.

Операции доступны между отправителями и получателями денежных средств стран СНГ, ЕС и Азии. В списке значатся Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Беларусь, Эстония, Финляндия, Германия, Турция, Вьетнам и другие. Предусмотрены и внутрироссийские транзакции.

Для отправки переводов подходят карты "МИР", Visa, Mastercard. При этом важно знать, что приложение не работает в магазинах Google Play и AppStore.