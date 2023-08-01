Две автобусные остановки в Тюмени поменяли названия
Общество, 18:27 29 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Новые наименования получили в Тюмени остановочные пункты "ул. Рублевская" и "с/о "Медик", сообщает городская администрация.
С 1 сентября остановка "с/о "Медик" будет называться "ул. Крыжовниковая", а пункт "ул. Рублевская" - СНТ "Медик".
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в одноименном разделе на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону 8-800-250-0722 и на остановках.