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Две автобусные остановки в Тюмени поменяли названия

Общество, 18:27 29 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые наименования получили в Тюмени остановочные пункты "ул. Рублевская" и "с/о "Медик", сообщает городская администрация.

С 1 сентября остановка "с/о "Медик" будет называться "ул. Крыжовниковая", а пункт "ул. Рублевская" - СНТ "Медик".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в одноименном разделе на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , общественный транспорт , остановки

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