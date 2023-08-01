"Любэ" и Григорий Лепс выступят для участников Промышленно-энергетического форума TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Группа "Любэ" и Григорий Лепс выступят для участников Промышленно-энергетического форума TNF 2023 в Тюмени 20 сентября.

Как уточнили в пресс-службе форума TNF 2023, вход на "Любэ" будет только по пригласительным.

Концерт Григория Лепса предназначен "для форумчан и друзей форума". Выступление состоится в инженерном центре проекта "Речной порт". Попасть на концерт исполнителя смогут тюменцы, которые участвуют в активностях TNF 2023. Например, билеты на Лепса разыграют на радио "Европа +", "Красная армия". Также их можно будет выиграть в "Забеге ЯТЭК", который пройдет в рамках форума 20 сентября в 7 часов. Регистрация на забег доступна всем жителям Тюмени.

Подробней познакомиться с программой форума по ссылке.

Напомним, форум стартует в Тюмени 18 сентября и продлится по 21 сентября. Тема события в 2023 году – технологический суверенитет. Речь идет в том числе о замещении импортного программного обеспечения.

Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова