Минтранс России уточнил перечень документов, по которым можно купить билет на поезд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажирам российских поездов конкретизировали список документов, по которым можно купить билет, сообщает РИА Новости.

"Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность", - сказано в сообщении.

К таким документам, согласно правилам, вступающим в силу 1 сентября 2023 года, относятся паспорт гражданина России, дипломатический и служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина России, свидетельство о рождении (до 14 лет), удостоверение личности военнослужащего России или моряка, военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций, справка об освобождении из мест лишения свободы и другие. Всего в перечне 20 позиций, с которыми можно познакомиться по ссылке.

"В прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, такого подробного списка не было", - подчеркнуто в сообщении РИА Новости.

В конце июля Минцифры сообщило, что сейчас изучается возможность использования биометрических данных при посадке на поезд. Отмечается, что это должно исключить ситуации, когда пассажир не смог уехать, потому что забыл паспорт. Тем не менее, биометрия не станет обязательной, а эксперимент по ее применению планируется на начало следующего года.

В начале августа РЖД сообщили, что на их сайте теперь можно будет купить билеты не только на поезда, но и на самолеты и автобусы.