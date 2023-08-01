Трасса Тобольского марафона прошла сертификацию

| Фото: Стальной характер | Фото: Стальной характер

Международную сертификацию официально прошла трасса Тобольского марафона-2023. Она полностью соответствует заявленной дистанции, а результаты бегунов будут максимально точными. Сертификат позволяет официально фиксировать рекорды, а также гарантирует, что все результаты будут признаны мировым беговым сообществом.

Тобольский марафон 2023 состоится 3 сентября и соберет ценителей активного досуга всех возрастов, ожидается более 2 тыс. бегунов. Спортивное осеннее событие обещает стать прекрасной традицией и визитной карточкой города. Участники смогут пробежать трассу в 42,2 км.

Как и в 2022 году, будут доступны и более короткие расстояния — 3, 5, 10 и 21,1 км. Для детей будут организованы отдельные дистанции на 500 м и 1 км. Призовой фонд марафона увеличен в три раза и составит 600 тыс. рублей. Кроме того, организаторы подготовили еще много приятных сюрпризов.

Гости города, которые приедут на забег на день раньше, смогут побывать на гастрономическом фестивале "Уха-царица". Он состоится 2 сентября. Каждый желающий сможет попробовать ароматную сибирскую уху, посмотреть концертную программу, а также посетить ярмарку и мастер-классы. Регистрация на сайте, новости "Тобольского марафона 2023" в сообществе ВКонтакте.