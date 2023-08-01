  • 29 августа 202329.08.2023вторник
  • USD95,4717
    EUR103,2434
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Более тысячи пациенток прошли обследование на новом маммографе в больнице с. Уват

Общество, 17:10 29 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 221 женщина прошла обследование на новом маммографе в областной больнице № 20 в с. Уват за 11 месяцев. У 407 человек выявлены патологии молочных желёз, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Все пациентки были направлены на дообследование для уточнения диагноза, им назначено лечение.

"Цифровая маммография является одним из самых информативных и точных методов диагностики злокачественных новообразований молочной железы. Компьютерная маммография не наносит вред здоровью человека и почти не имеет противопоказаний", - рассказала главная медсестра больницы Наталья Сапожникова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# здравоохранение , маммография

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 29.08.2023Пассажиров нижних полок обязали уступать места пассажирам верхних для завтрака, обеда и ужина
18:49 29.08.2023Тюменские врачи спасли женщину с заболеванием сердца на борту самолета
18:38 29.08.2023Пчеловодов о применении пестицидов предупредят за 10 дней
18:27 29.08.2023Две автобусные остановки в Тюмени поменяли названия