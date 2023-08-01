Более тысячи пациенток прошли обследование на новом маммографе в больнице с. Уват

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 221 женщина прошла обследование на новом маммографе в областной больнице № 20 в с. Уват за 11 месяцев. У 407 человек выявлены патологии молочных желёз, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Все пациентки были направлены на дообследование для уточнения диагноза, им назначено лечение.

"Цифровая маммография является одним из самых информативных и точных методов диагностики злокачественных новообразований молочной железы. Компьютерная маммография не наносит вред здоровью человека и почти не имеет противопоказаний", - рассказала главная медсестра больницы Наталья Сапожникова.