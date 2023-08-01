В Тюменской области прошло первое заседание регионального отделения "Ассамблея народов России"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первое заседание регионального отделения "Ассамблеи народов России" прошло в Тюменской области. В нем участвовали руководители национальных общественных организаций и муниципалитетов всех районов региона. На территориях создаются первичные отделения. Планы работы и перспективы развития ресурсного центра обсудили 29 августа в Тюмени.

"Ассамблея народов России" - главный партнер и помощник органов власти, а также организаций, которые вовлечены в сферу межнациональных отношений, занимаются сохранением и развитием народной культуры и традиций. Как отмечают эксперты, она может выступить как ресурсный и методический центр для многочисленных некоммерческих и общественных организаций. Ассамблея создана по поручению президента России. Ее призвание - играть ведущую роль в укреплении гражданской идентичности и межнационального согласия. Эти две важнейшие темы в последние годы перешли в плоскость национальной безопасности", - подчеркнул важность создания регионального отделения губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В 2023 году правительство региона поддержало более 100 общественных инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур. В мероприятиях участвовали более 70 тыс. человек. В Тюменской области сложились давние традиции межнационального добрососедства, что подтверждают результаты опросов общественного мнения. Почти 90 % респондентов положительно оценивают состояние межэтнических и межрелигиозных отношений.

"Безусловно, это результат многолетнего кропотливого труда органов власти и национальных общественных объединений. А создание регионального отделения "Ассамблеи народов России" станет еще одним шагом в консолидации общества", - подчеркнул глава региона.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, заместитель председателя Общественной палаты региона Евгений Воробьев отметил, что работа нового органа синхронизируется с деятельностью уже сложившихся структур.

"Учредителем ассамблеи является Федеральное агентство по делам национальностей. Она создана для совершенствования государственной национальной политики в субъектах России. Совершенствование - это показатель качества, и от нас, кончено, требуется улучшение дел, а не перестройка и реформирование", - пояснил Евгений Воробьев.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Как рассказал член президентского совета по межнациональным отношениям, президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев, на опыт по выстраиванию межнациональных отношений Тюменской области ориентируются другие регионы.

"Буквально вчера я вернулся с поездки по субъектам России, где ведется активная работа по созданию отделений "Ассамблеи народов России". Коллеги в регионах следят за нашей работой по организации регионального отделения. Просят поделится опытом. У нас работа по межнациональным взаимоотношениям встроена, отлично работает координационный совет. Они считают тюменский регион передовым в этом направлении", - подчеркнул общественник.

Отметим, что региональные отделения "Ассмаблеи народов России" созданы более чем в 60 регионах страны. Девизом организации являет "Дружба народов – единство России".

Оксана Корнеенкова