В Тюменской области прошло первое заседание регионального отделения "Ассамблея народов России"
Первое заседание регионального отделения "Ассамблеи народов России" прошло в Тюменской области. В нем участвовали руководители национальных общественных организаций и муниципалитетов всех районов региона. На территориях создаются первичные отделения. Планы работы и перспективы развития ресурсного центра обсудили 29 августа в Тюмени.
"Ассамблея народов России" - главный партнер и помощник органов власти, а также организаций, которые вовлечены в сферу межнациональных отношений, занимаются сохранением и развитием народной культуры и традиций. Как отмечают эксперты, она может выступить как ресурсный и методический центр для многочисленных некоммерческих и общественных организаций. Ассамблея создана по поручению президента России. Ее призвание - играть ведущую роль в укреплении гражданской идентичности и межнационального согласия. Эти две важнейшие темы в последние годы перешли в плоскость национальной безопасности", - подчеркнул важность создания регионального отделения губернатор Тюменской области Александр Моор.
В 2023 году правительство региона поддержало более 100 общественных инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур. В мероприятиях участвовали более 70 тыс. человек. В Тюменской области сложились давние традиции межнационального добрососедства, что подтверждают результаты опросов общественного мнения. Почти 90 % респондентов положительно оценивают состояние межэтнических и межрелигиозных отношений.
"Безусловно, это результат многолетнего кропотливого труда органов власти и национальных общественных объединений. А создание регионального отделения "Ассамблеи народов России" станет еще одним шагом в консолидации общества", - подчеркнул глава региона.
Председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, заместитель председателя Общественной палаты региона Евгений Воробьев отметил, что работа нового органа синхронизируется с деятельностью уже сложившихся структур.
"Учредителем ассамблеи является Федеральное агентство по делам национальностей. Она создана для совершенствования государственной национальной политики в субъектах России. Совершенствование - это показатель качества, и от нас, кончено, требуется улучшение дел, а не перестройка и реформирование", - пояснил Евгений Воробьев.
Как рассказал член президентского совета по межнациональным отношениям, президент автономии казахов России Есенгалий Ибраев, на опыт по выстраиванию межнациональных отношений Тюменской области ориентируются другие регионы.
"Буквально вчера я вернулся с поездки по субъектам России, где ведется активная работа по созданию отделений "Ассамблеи народов России". Коллеги в регионах следят за нашей работой по организации регионального отделения. Просят поделится опытом. У нас работа по межнациональным взаимоотношениям встроена, отлично работает координационный совет. Они считают тюменский регион передовым в этом направлении", - подчеркнул общественник.
Отметим, что региональные отделения "Ассмаблеи народов России" созданы более чем в 60 регионах страны. Девизом организации являет "Дружба народов – единство России".
Оксана Корнеенкова