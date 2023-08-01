Российское общество "Знание" принимает заявки на участие в кинофестивале документальных фильмов

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Искусство кино обладает великой силой. Оно объединяет людей и задаёт моду. Показывает жизнь без прикрас и поднимает самые острые вопросы. Об этом заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, приветствуя участников кинофестиваля документальных фильмов "Знание.Кино", прием заявок на который открыло Российское общество "Знание".

"Регионы Уральского федерального округа на протяжении многих десятилетий вносят значимый вклад в развитие российского кинематографа. В индустрию приходит талантливая молодёжь с яркими, амбициозными идеями. Кинематограф Урала и Западной Сибири обладает большим потенциалом для развития. Уверен: вы сможете его раскрыть", - заявил Владимир Якушев.

Организатором фестиваля выступает Российское общество "Знание", соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета. Кинофестиваль состоится в ноябре в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Кинофестиваль "Знание.Кино", посвящен работе советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова.

Дзига Вертов (2.01.1896 – 12.02.1954) - советский кинорежиссёр и сценарист, один из основателей и теоретиков документального кино. Обогатил кинематограф множеством приёмов и техник, включая методики "скрытая камера" и "киноглаз". Его фильм "Человек с киноаппаратом" (1929 год) до сих пор называют величайшим из всех документальных фильмов в истории.

Подать заявку на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях "Первые" и "Выбор первых" участие возможно с 14 лет. Прием заявок начался 27 августа и завершится 20 октября.

Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля. Отбор будет проходить в 5 основных номинациях: "Кинохроника", "Исследования", "Беседа", "Видовой фильм", "Первые", а также в специальной номинации "Выбор первых". Победители кинофестиваля в основных номинациях получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию незавершенного кинодокументального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования для создания кино. Лауреат специальной номинации получит грант в размере 200 тыс. рублей.