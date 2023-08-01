Пчеловодов о применении пестицидов предупредят за 10 дней

Тюменская областная дума Тюменская областная дума

Пчеловоды и жители населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ земель и земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов, должны быть оповещены об этом за 10 дней до их применения.

Соответствующий федеральный закон, концепцию которого предложила Тюменская областная дума, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Законопроект "О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и статью 16 Федерального закона "О пчеловодстве в Российской Федерации" был внесен в Государственную Думу Тюменской областной думой в октябре 2022 года и содержал концепцию, поддержанную федеральным законодателем.

Согласно новой редакции, доведение информации о применении пестицидов, обеспечивается через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) лицами, запланировавшими применение пестицидов.

Указанный федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.