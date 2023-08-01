В агроклассах в Тюменской области обучаются более полутора тысяч школьников

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Агротехнологические классы Тюменской области готовятся к приему школьников. Школы-партнеры АПК региона действуют на площадках 27 средних общеобразовательных организаций во всех районах.

Ежегодно в них формируются 9, 10 и 11 агротехнологические классы с общим числом обучающихся более 1 тыс. 500 человек. В настоящее время идет комплектование на базе 9-х классов. Уже сейчас ребята могут обратиться для записи на обучение.

В течение учебного года ребят ждут углубленные занятия, где они могут получить базовые профессиональные навыки, побывать на производствах, познакомиться с современным состоянием и перспективами отраслей агропромышленного комплекса.

В 2022 году учебном году более тысячи школьников посетили сельскохозяйственные предприятия в 21 муниципальном образовании. Почти 790 ребят встретились с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций района.

Свыше 600 агроклассников стали участниками межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" по предмету "Биология".

Рабочую профессию с выдачей удостоверений получили 464 обучающихся в агротехнологических классах. В том числе по профессиям: "Агроконтроль", "Сити-Фермер" и другим.