Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Тюменскую область

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О грозах и порывах ветра до 18 метров в секунду предостерегает жителей Тюменской области Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, передает инфоцентр регионального правительства.

"30 августа - небольшие дожди, местами грозы, ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью плюс 7 - плюс 12 градусов, днем - плюс 14- плюс 19", - отмечается в сообщении РСЧС.