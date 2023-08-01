  • 29 августа 202329.08.2023вторник
  • USD95,4717
    EUR103,2434
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Тюменскую область

Общество, 20:02 29 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О грозах и порывах ветра до 18 метров в секунду предостерегает жителей Тюменской области Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, передает инфоцентр регионального правительства.

"30 августа - небольшие дожди, местами грозы, ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью плюс 7 - плюс 12 градусов, днем - плюс 14- плюс 19", - отмечается в сообщении РСЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 29.08.2023Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Тюменскую область
19:21 29.08.2023Пассажиров нижних полок обязали уступать места пассажирам верхних для завтрака, обеда и ужина
18:49 29.08.2023Тюменские врачи спасли женщину с заболеванием сердца на борту самолета
18:38 29.08.2023Пчеловодов о применении пестицидов предупредят за 10 дней