Физкультурную разминку проведут для тюменцев в Комсомольском сквере

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На физкультурную разминку, которую проведут фитнес-тренеры, приглашают тюменцев в сквер Комсомольский 31 августа. Мероприятие пройдет в рамках закрытия пятого сезона городского физкультурного проекта "Спортивный заряд", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Отметим, сезон стартовал в мае. На 13 локациях города тренеры из 12 фитнес-центров проводили бесплатные занятия под открытым небом для всех желающих.

На протяжении всего сезона работали дополнительные площадки на базе летних лагерей дневного пребывания. Всего этим летом в проекте приняли участие более восьми тысяч тюменцев всех возрастов.