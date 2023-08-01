Тюменским первоклассникам из семей мобилизованных вручили школьные рюкзаки
Школьные рюкзаки с канцелярией вручили первоклассникам из семей мобилизованных в Тюмени. Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки "Единой России", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Руководитель Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов встретился с женами мобилизованных бойцов, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс.
Тюменка Елизавета Аталыкова пришла с двумя малышами, ее старшая дочь Анфиса в этом году станет школьницей. Это опыт новый для молодой семьи, потому любая помощь очень важна. Из рук Андрея Артюхова Анфиса получила свой первый рюкзак.
"Внутри - канцтовары, тетради, пенал, альбомы, фломастеры. Все самое необходимое. Канцелярия никогда не бывает лишней", - заметил секретарь реготделения.
На встрече тюменка Любовь Котова задала вопрос по поводу обеспечения мобилизованных необходимыми приборами. Супругу женщины нужен тепловизор, а получить его можно, приобретя самостоятельно или надеясь на волонтерскую помощь. Таких денег у семьи нет.
Андрей Артюхов напомнил, что обеспечением военных занимается представитель губернатора по вопросам СВО. Помощь собирают на складе и отправляют централизованно. Только от партии в зону СВО отправили около 300 тонн грузов - гуманитарных и военных.