Тюменским первоклассникам из семей мобилизованных вручили школьные рюкзаки

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Школьные рюкзаки с канцелярией вручили первоклассникам из семей мобилизованных в Тюмени. Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки "Единой России", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Руководитель Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов встретился с женами мобилизованных бойцов, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс.

Тюменка Елизавета Аталыкова пришла с двумя малышами, ее старшая дочь Анфиса в этом году станет школьницей. Это опыт новый для молодой семьи, потому любая помощь очень важна. Из рук Андрея Артюхова Анфиса получила свой первый рюкзак.

"Внутри - канцтовары, тетради, пенал, альбомы, фломастеры. Все самое необходимое. Канцелярия никогда не бывает лишней", - заметил секретарь реготделения.

На встрече тюменка Любовь Котова задала вопрос по поводу обеспечения мобилизованных необходимыми приборами. Супругу женщины нужен тепловизор, а получить его можно, приобретя самостоятельно или надеясь на волонтерскую помощь. Таких денег у семьи нет.

Андрей Артюхов напомнил, что обеспечением военных занимается представитель губернатора по вопросам СВО. Помощь собирают на складе и отправляют централизованно. Только от партии в зону СВО отправили около 300 тонн грузов - гуманитарных и военных.