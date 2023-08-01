Экскурсии со школьниками будут проводить на железнодорожной станции в тобольском Менделеево

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

Технический класс-тренажер сделали на базе железнодорожной станции в микрорайоне Менделеево в Тобольске. Там смогут проводить профориентационные экскурсии со школьниками. Об этом рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Также глава города обсудил насущные вопросы с сотрудниками РЖД и ветеранской ячейкой микрорайона. Жители с нетерпением ждут окончание работ в сквере Железнодорожников. В ходе укладки тротуаров подрядчику необходимо переделать все неправильно сделанные уклоны. Также необходимо решить вопрос с водоотведением у парковки и проверить все колодцы на территории сквера.

"В сетях мне писали о необходимости сделать тротуар у 22 дома. На месте посмотрел, дополнительные опоры освещения нам туда не поставить, поэтому тротуар если сделать, он будет неосвещенным. Все-таки предлагаю жителям обходить вокруг дома. А вот понижение бордюров возле дома № 17 сделаем обязательно", - сказал Максим Афанасьев.