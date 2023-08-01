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В Тюмени волонтеры благоустроят Аптекарский огород

Общество, 10:46 31 августа 2023

ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Эковолонтерский отряд "Ботва" реконструирует Аптекарский огород Тюменского медицинского университета. К реализации грантовых проектов "Научно-образовательная площадка "Аптекарский огород" и "Лекарственные растения и где они обитают" приглашают присоединиться студентов и преподавателей ТюмГМУ и медколледжа Тюмени, сообщает пресс-служба вуза.

Чтобы присоединиться к команде добровольцев, необходимо пройти регистрацию. Самые активные участники работ по благоустройству получат мерч проекта "Аптекарский огород".

После реконструкции в питомнике начнут проводить мастер-классы с использованием электронного атласа "Зеленый помощник", экскурсии и образовательные интерактивные занятия.

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# аптекарский сад , ТГМУ

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