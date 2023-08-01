Тюменцы могут проверить подлинность товаров в приложении "Госуслуги"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверить подлинность товаров через приложение "Госуслуги" могут жители Тюменской области. Как и срок годности, данные производителя, вес и объем продукта. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку Госкан в мобильной версии портала государственных услуг, сообщает Минцифры России.

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов: зелёный — всё в порядке, серый — товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении "Честный знак". Красный — товар контрафактный или у него истек срок годности.

Таким образом можно проверить лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду, табак, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетную воду, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки, а скоро и алкоголь.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить приложение "Госуслуги".