Перевозка мелких собак в российских поездах возможна только в намордниках с 1 сентября
Перевозка мелких собак без клетки или контейнера в российских поездах приравнивается к нормам, применяемым для крупных собак, с 1 сентября согласно приказу Минтранса.
Теперь таких питомцев можно перевозить на полу отдельного купе в намордниках, с поводком и под контролем владельца.
В новых правилах перевозок железнодорожным транспортом учли пробелы, выявленные в последнее время, сообщает РЖД.
Документ предусматривает также запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира до 16 лет – контролёры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.
Кроме того, введён запрет на использование в пути следования музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников).
С полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.