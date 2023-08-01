Перевозка мелких собак в российских поездах возможна только в намордниках с 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перевозка мелких собак без клетки или контейнера в российских поездах приравнивается к нормам, применяемым для крупных собак, с 1 сентября согласно приказу Минтранса.

Теперь таких питомцев можно перевозить на полу отдельного купе в намордниках, с поводком и под контролем владельца.

В новых правилах перевозок железнодорожным транспортом учли пробелы, выявленные в последнее время, сообщает РЖД.

Документ предусматривает также запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира до 16 лет – контролёры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.

Кроме того, введён запрет на использование в пути следования музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников).

С полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.