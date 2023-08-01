  • 30 августа 202330.08.2023среда
  • USD95,7070
    EUR103,4765
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер юго-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Перевозка мелких собак в российских поездах возможна только в намордниках с 1 сентября

Общество, 15:43 30 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перевозка мелких собак без клетки или контейнера в российских поездах приравнивается к нормам, применяемым для крупных собак, с 1 сентября согласно приказу Минтранса.

Теперь таких питомцев можно перевозить на полу отдельного купе в намордниках, с поводком и под контролем владельца.

В новых правилах перевозок железнодорожным транспортом учли пробелы, выявленные в последнее время, сообщает РЖД.

Документ предусматривает также запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира до 16 лет – контролёры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.

Кроме того, введён запрет на использование в пути следования музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников).

С полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# железная дорога , перевозка , РЖД , собаки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 30.08.2023Обращения тюменцев по защите прав школьников принимает прокуратура по 1 сентября
17:23 30.08.2023 В Тюменской области выявили 119 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза
17:01 30.08.2023В природном парке "Морелеса" в Тюменской области появились общественные пространства
16:50 30.08.2023Видеосюжет: Ольга Романец о восхождении на вершину Эльбруса