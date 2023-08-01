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Жители Исетского района собрали 3 млн рублей в поддержку участников СВО и их семей

Общество, 18:07 30 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 3 млн рублей поступило на благотворительный счет "Нужна помощь", открытый в помощь участников специальной военной операции и членов их семей, от жителей Исетского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Теньковский в прямом эфире 29 августа.

"По поддержке мобилизованных и тех ребят, которые ушли по контракту выполнять задачи в рамках специальной военной операции, проводится системная работа. Наши люди откликнулись, чтобы помочь семьям военнослужащих. Помогали отремонтировать упавшие заборы, обустроить подъезд к дому, улучшить условия жизни", — добавил Николай Теньковский.

Представители предприятий, организаций и аграрии тоже присоединились к оказанию помощи. Как отмечает глава района, на благотворительный счет от них поступило более 1 млн рублей.

"Мы всегда отправляли мобилизованных с наборами необходимого на первое время. В Донецкую и Луганскую народные республики ребята из Исетского района доставляли гуманитарные грузы сами. Рад, что у нас такие отзывчивые люди. Пожилые граждане и дети делали окопные свечи, вязали вещи, плели маскировочные сети для отправки. Мы всегда рады любой помощи и поддержке наших ребят", — поделился глава Исетского района.

Александра Чайкина

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# благотворительность , Исетский район , СВО

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