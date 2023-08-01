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В Тюменской области выявили 119 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза

Общество, 17:23 30 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

52 случая заболевания клещевым энцефалитом и 67 - клещевым боррелиозом зарегистрировали в Тюменской области с начала эпидсезона. Всего от укусов клещей пострадали 13 тыс. 792 жителя региона, из них 2 тыс. 228 - дети до 14 лет, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество в Тюмени и Тюменском районе (6 тыс. 749), в Тобольске и Тобольском районе (1 тыс. 468), в Ишиме (921). Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавшие.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора исследовали 2 тыс. 239 клещей от населения. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 35 из них, возбудитель клещевого боррелиоза - в 754.

Также продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха, территорий детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ. Всего обработано 8 тыс. 572 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 А), жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

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# клещевой боррелиоз , клещевой энцефалит , клещи

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