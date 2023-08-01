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Новое гинекологическое оборудование появилось в Областной больнице №12

Общество, 09:39 31 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Шесть новых гинекологических кресел поступили в Областную больницу № 12. Одно из них разместили в женской консультации Заводоуковска, остальные отравились в упоровский филиал. Там новыми смотровыми креслами оснастили три кабинета врача–акушера-гинеколога и два кабинета раннего выявления заболеваний, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"В этом году мы закупили и поставили в учреждения 6 гинекологических кресел. Они позволят проводить обследования и малые оперативные вмешательства в комфортных условиях. Все они уже установлены и применяются для проведения осмотров пациенткам", - сказал главный врач ОБ № 12 Николай Сипачев.

Новые кресла регулируются по высоте, наклону спинки, положению сиденья, ножной секции и по другим параметрам. Они имеют подколенные опоры и поручни, позволяют проводить несколько видов исследований, что облегчит работу доктора и сделает более комфортной процедуру осмотра для самой пациентки.

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