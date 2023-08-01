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Сильные дожди прогнозируют в Тюменской области в ночь на 31 августа

Общество, 16:06 30 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные дожди ожидаются на юге Тюменской области в ночь на 31 августа, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

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