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Видеосюжет: Ольга Романец о восхождении на вершину Эльбруса

Общество, 16:50 30 августа 2023

предоставлено Ольгой Романец

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец поднялась на самую высокую точку Эльбруса – 5 тыс. 642 метра над уровнем моря. На ней она водрузила флаг Invest Tyumen и полотно с изображением своих детей.

Встречу с Эльбрусом она сравнивает с процессом рождения детей. Это большая любовь, которую я встретила в своей жизни, призналась Ольга Романец, есть желание совершить еще не один поход к вершинам гор.

Анжела Лебедева

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# Агентство инфраструктурного развития , Ольга Романец , Эльбрус

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