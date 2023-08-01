Видеосюжет: Ольга Романец о восхождении на вершину Эльбруса

предоставлено Ольгой Романец предоставлено Ольгой Романец

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец поднялась на самую высокую точку Эльбруса – 5 тыс. 642 метра над уровнем моря. На ней она водрузила флаг Invest Tyumen и полотно с изображением своих детей.

Встречу с Эльбрусом она сравнивает с процессом рождения детей. Это большая любовь, которую я встретила в своей жизни, призналась Ольга Романец, есть желание совершить еще не один поход к вершинам гор.

Анжела Лебедева