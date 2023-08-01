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Спектакль о современности и равнодушии представят в тюменском "Космосе"

Общество, 18:54 30 августа 2023

МТЦ "Космос"

Премьера хореографического спектакля "-273" начнется в Молодежном театральном центре "Космос" 1 сентября в 20 часов. Его представит коллектив Chroma Dance Company, работающий в жанре современного танца.

По информации пресс-службы "Космоса", авторы спектакля задаются следующими вопросами: безразличие как порок современности лишает способности действовать. С молчаливого согласия происходит непоправимое. Но может быть ещё есть шанс все исправить?

Коллектив Chroma Dance Company закрепился с основной труппой в сентябре 2020 года. Его бессменный руководитель — хореограф Олег Коротченко.

Эскиз спектакля в этом году победил на фестивале тюменских театров "Шоу-кейс". Спектакль войдет в афишу театрального центра.

Возрастное ограничение: 12+.

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