Золотые медали завоевали тюменские теннисисты на состязаниях "Будущее России"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Золотые медали завоевали тюменские спортсмены в состязаниях по настольному теннису "Будущее России" на кубок губернатора Тюменской области. В соревнованиях участвовали 120 юных теннисистов из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Ребята показали отличную игру, одержав победу почти во всех зачетах. На всероссийский турнир спортсмены приехали прямо с тренировочных сборов, уставшие, но все равно сумели показать достойный результат", - подчеркнул президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов

В личном зачете первые места заняли Павел Пушкарев, Алина Латыпова, Сергей Стебеков, Каролина Малинина.

Чемпионами в парных состязаниях стали Алина Латыпова и Анастасия Ровкина, а также Сергей Стебеков и Тамирлан Залелетдинов.

В смешанных соревнованиях победу одержали Данис Курбанов, Анастасия Ровкина.

На следующем этапе состязаний "Будущее России" в Сочи с 1 по 8 сентября, Тюменскую область представят семь спортсменов.