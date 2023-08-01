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Более 25 тонн мусора собрали тюменцы в ходе акции "Особенность национальной уборки"

Общество, 21:16 30 августа 2023

департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

Более 25 тонн мусора собрали общественники и волонтеры в ходе акции проекта "Особенности национальной уборки" в Тюмени. В этот раз порядок наведен в лесном массиве в районе ул. Троицкой, сообщает фонд "Компас".

Более 700 человек вышли на участок, в том числе замгубернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, директор регионального департамента недропользования и экологии Елена Уляшева и депутат облдумы Ольга Швецова. Присоединился и коллектив нефтегазовой компании "Запсибгазпром". А задавала позитивный настрой на субботнике ведущая "Русского радио" Анна Громова.

Завершилась акция выступлением стендап-комиков Андрея Колмачевского и Юлии Демиденковой возле экодома "Гудвин", специалисты которого организовывали для участников экоакции лекции и мастер-классы по сортировке отходов, энергосбережению и рациональному использованию ресурсов.

Фонд "Компас" выразил благодарность партнерам акции в Тюменской области – партии "Единой России" с проектом "Чистая страна", правительству региона, "Русскому радио", "Запсибгазпрому", региональному оператору по обращению с отходами "ТЭО", который организовал для участников уборки раздельный сбор мусора.

Видео фонда "Компас".

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# лесной фонд , субботник , уборка мусора

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