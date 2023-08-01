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Задержанные на прилет в Тюмень рейсы приняли Екатеринбург и Челябинск

Общество, 09:28 31 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 рейсов задержаны на прилет и вылет в тюменском аэропорту Рощино из-за тумана. Задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске, а также в городах отправления.

Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов.

С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, уточняет пресс-служба Рощино.

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# аэропорт Рощино , задержка рейсов

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