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Гостиница с термальными парками, туркомплекс и коневодческое хозяйство появятся в Исетском районе

Общество, 10:01 02 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новые инвестиционные проекты в сфере туризма реализуют в Исетском районе. Здесь появятся гостиничный комплекс с термальными парками, туркомплекс, племенное коневодческое хозяйство.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в администрации Исетского района, в пос. Кировский строят гостиничный комплекс с термальными парками. В селе Красногорское откроют туристический комплекс. В селе Шорохово создают племенное коневодческое хозяйство, в состав которого войдут ипподром и конноспортивная секция.

"Исетский район обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма в районе. На территории существует широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов: памятник природы "Марьино ущелье", Ингальская долина, турбаза "Южное" и многие другие. Перспективы дальнейшего развития туризма в Исетском районе будут связаны с реализацией новых инвестиционных проектов", – добавили в администрации района.

Инна Пахомова

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# инвестиционные проекты , Исетский район , туризм

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