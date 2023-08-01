В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 10 дорог к школам в 2023 году

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

10 дорог к школам отремонтируют в населённых пунктах Тюменской области в 2023 году. По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" внимание уделено и улицам у досуговых учреждений, сообщает Главное управление строительства региона.

Более 1 км отремонтировали на ул. Школьной в п. Новотарманский Тюменского района. Подрядная организация заменила дорожное покрытие, укрепила обочины. По этой улице дети ходят в школу и сельский клуб, поэтому приняты дополнительные меры безопасности на пешеходных переходах.

В Тюмени отремонтировали участок ул. 30 лет Победы от ул. Пермякова до ул. Моторостроителей. Здесь устроена ливневая канализация, частично отремонтированы тротуары и остановочные комплексы. Вдоль улицы расположены три детских сада и две школы.