Тюменский психолог не рекомендует отдавать в школу детей младше 7 лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отдавать ребенка в школу с семи, а не с шести лет посоветовала тюменским родителям ведущий психолог центра "Семья" Анна Шерстобитова. Часто 6-летний ученик еще не может сосредоточиться во время уроков, так как ему хочется больше времени уделять играм.

"Сама столько раз видела, как шестилетний ребенок под партой разворачивает сюжетно-ролевую игру и то, что говорит учитель, он не слышит. Из-за этого снижается успеваемость, падает самооценка. Сложно дается саморегуляция, концентрация внимания низкая. Нужно же еще действительно слушать эти 40 минут, быть в процессе, потом давать себе небольшой перерыв и снова вникать", – сообщила эксперт в прямом эфире во ВКонтакте 31 августа.

Она добавила, что игровой период в первом классе проходит примерно через полгода, однако все индивидуально.

Напомним, в этом году в Тюменской области за парты сядут 26,5 тыс. первоклассников. Всего к учебе приступят свыше 250 тыс. учеников.

Виктория Макарова