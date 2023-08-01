  • 31 августа 202331.08.2023четверг
  • USD95,9283
    EUR104,4496
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменский психолог не рекомендует отдавать в школу детей младше 7 лет

Общество, 13:09 31 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отдавать ребенка в школу с семи, а не с шести лет посоветовала тюменским родителям ведущий психолог центра "Семья" Анна Шерстобитова. Часто 6-летний ученик еще не может сосредоточиться во время уроков, так как ему хочется больше времени уделять играм.

"Сама столько раз видела, как шестилетний ребенок под партой разворачивает сюжетно-ролевую игру и то, что говорит учитель, он не слышит. Из-за этого снижается успеваемость, падает самооценка. Сложно дается саморегуляция, концентрация внимания низкая. Нужно же еще действительно слушать эти 40 минут, быть в процессе, потом давать себе небольшой перерыв и снова вникать", – сообщила эксперт в прямом эфире во ВКонтакте 31 августа.

Она добавила, что игровой период в первом классе проходит примерно через полгода, однако все индивидуально.

Напомним, в этом году в Тюменской области за парты сядут 26,5 тыс. первоклассников. Всего к учебе приступят свыше 250 тыс. учеников.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# первоклассники , родители , учеба , школа , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 31.08.2023Свежую клубнику, микрозелень и сок из проростков пшеницы продегустируют гости фестиваля "Тюменская осень"
13:53 31.08.2023Конек-Горбунок и Царь-девица украсили Ершовский бульвар в Ишиме
13:09 31.08.2023Тюменский психолог не рекомендует отдавать в школу детей младше 7 лет
12:58 31.08.2023В Тюменском районе обновили библиотеку поселка Богандинский