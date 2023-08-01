Российских школьников начнут учить по единым учебникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единые федеральные основные образовательные программы по шести предметам введут во всех школах России с 1 сентября. Это литература, русский язык, география, обществознание, история и ОБЖ, который со 2024 года будет называться основы безопасности и защиты Родины.

Об этом напомнил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании в прямом эфире во ВКонтакте 31 августа.

"По остальным предметам тоже утверждены министерством единые программы. Школы могут их использовать, но если учебные заведения решили разрабатывать свою программу, то она обязана быть не ниже уровня федеральной программы. Это ключевой принцип качественного образования", - добавил он.

Российские школы должны перейти на единые учебники за пять лет. В соответствии с новым законом права на них принадлежат государству. Первый шаг уже сделан - новый учебник для 10–11 классов по истории России и всеобщей истории появится уже 1 сентября. По словам Сергея Кравцова, в них выверены все данные, а также нет никакого искажения исторических фактов.

Также он отметил, что в педагогических вузах страны унифицировали обучение студентов в в соответствии со школьным содержанием.

"Раньше каждый педагогический вуз готовил учителей по своим программам. Одно учебное заведение давало практику 70 процентов, другое - 10 процентов. А практика важна. Поэтому сегодня в педагогических вузах фактически одинаковые программы подготовки учителей, чтобы вне зависимости от того, какой вуз заканчивает студент, он был готов к работе. То же самое и в педагогических колледжах", – подчеркнул министр просвещения.

По его данным, по итогам приемной кампании на педагогические специальности было подано 600 тыс. заявлений. "В педагогические вузы подано 395 тысяч заявлений. Это на 100 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году. Пошли ребята туда осознанно. У нас на некоторые специальности 18 человек на место. Это говорит о повышении престижа профессии", - резюмировал Сергей Кравцов.

Виктория Макарова